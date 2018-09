Predstavljeno 18 najboljih arhitektonskih rješenja u BIH

TREBINJE - U galeriji Kulturnog centra u Trebinju večeras je otvorena godišnja izložba najboljih arhitektonskih i urbanističkih rješenja u BiH "Kolegium artistikum 2018", koju je priredila Asocijacija arhitekata BiH.

Izložbu čini 17 nagrađenih projekata i jedan rad van konkurencije, koji predstavljaju najsavremenija rješenja u građevinarstvu i inovacije koje se nude u ovoj oblasti.

Predsjednik Asocijacije arhitekata BiH Dario Kristić objasnio je da je riječ o najvažnijoj godišnjoj izložbi radova iz oblasti arhitekture u BiH, koja je ove godine organizovana s akcentom na najbolja idejna rješenja.



"Na izložbi je bilo prijavljeno 57 radova, od kojih je 18 prošlo selekciju tročlane međunarodne komisije", napomenuo je Kristić.



Član Asocijacije Ninoslav Ilić rekao je da su izložbe ovog tipa od posebnog značaja za Trebinje zbog njegovog bogatog kulturno-istorijskog nasljeđa i važnosti da se razgovara o aktuelnoj problematici u arhitekturi.



On je rekao da se nada da će ova izložba dati pozitivne primjere kako gradovi u okruženju rješavaju određenu arhotektonsku problematiku, te ukazati gdje Trebinje griješi u ovoj oblasti i kako to ispraviti.



Među izloženim radovima su različita arhitektonska rješenja - od rekonstrukcije sakralnih objekata i spomeničkih kompleksa do idejnih rješenja modernih stambeno-poslovnih objekata, hotela, vila, porodičnih kuća i zanimljivih enterijera.



Postavka izložbe obići će gradove u zemlji i Evropi, a do sada je, pored Trebinja, predstavljena sarajevskoj publici.



Izložba, koju Asocijacija drugu godinu zaredom priređuje u Trebinju, otvorena je do 14. septembra.