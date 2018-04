Predstavnici SNV-a i antifašističkih udruženja odali počast žrtvama

Srpsko narodno vijeće /SNV/ i Savez antifašista i antifašističkih boraca Hrvatske održali su danas kod spomenika "Kameni cvijet" u Jasenovcu komemorativni skup u znak sjećanja na žrtve ovog ustaškog logora.

Sa skupa je poručeno da ne žele prisustvovati sutrašnjoj državnoj komemoraciji u Jasenovcu, jer se u Hrvatskoj revitalizuju i umanjuju ustaški zločini, kao i da treba učiniti sve da se ovakvi zločini ne ponove.

Predsjednik SNV-a Milorad Pupovac poručio je da ustaškom pozdravu "Za dom spremni!" nigdje u Hrvatskoj ne bi smjelo biti mjesta.

"Žao mi je što nismo ovdje sa predstavnicima državnog vrha, ali nismo uspjeli naći način kako da maknemo ploču sa natpisom `Za dom spremni!` koja je samo 15 kilometara od Jasenovca. Nikakvo opravdanje i izgovor za taj pozdrav ne bi trebalo da važi", rekao je Pupovac.

On kaže da nikakav izgovor ne bi trebalo da važi ni za one koji taj ustaški pozdrav "možda iz neznanja" uzvikuju na stadionima i za one koji to rade namjerno želeći da ga obnove.

Za Pupovca posebno je sporna odluka hrvatskog Savjeta za suočavanje sa prošlošću da se "na mala vrata" može koristiti ustaški pozdrav.

Predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske Franjo Habulin rekao je da su činjenice o zločinu u Jasenovcu dobro poznate, kao i da su jasna sjećanja preživjelih.

"Zločine nisu činili Hrvati već su ih činili hrvatski izrodi - ustaše. Naša je dužnost ponavljati da je fašizam bio najveće zlo u ljudskoj istoriji. Borba se nastavlja", poručio je Habulin.

Potpredsjednik Hrvatskog sabora Furio Radin nije došao u Jasenovac, ali je poručio da je u mislima sa okupljenim građanima, prenose hrvatski mediji.

"Želim vjerovati da će svaki simbol zločinačkog ustaškog režima zauvijek nestati iz Hrvatske", navodi se u poruci koju je uputio Radin.

Komemoraciji je prisustvovala i delegacija opozicionog SDP-a na čelu sa Davorom Bernardićem.

Preživjeli logoraši poručuju da ih strašno ljute podjele u društvu, jer žrtvama treba dati zajedničku počast.

Predstavnici srpskih, jevrejskih i antifašističkih organizacija treću godinu zaredom ne učestvuju u zvaničnoj državnoj komemoraciji, koja je najavljena za sutra.

Koordinacija jevrejskih opština posebnu komemoraciju već je održala prošle sedmice, a predsjedni Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović počast žrtvama odala je juče.

Razlog odvojenim komemoracijama je veličanje ustaštva u Hrvatskoj kroz razne načine, posebno korišćenjem ustaškog pozdrava "Za dom spremni", iako je njegova upotreba zabranjena Ustavom.

Jasenovac je od avgusta 1941. do 22. aprila 1945. godine bio logor smrti, najgori i najzloglasniji od 50 logora i sabirnih centara koje je organizovala NDH, u kojima su ubijani muškarci, žene i djeca zbog svoje vjerske, nacionalne ili ideološke pripadnosti.

Na osnovu prvih ekshumacija koje je uradila državna komisija Federativne Narodne Republike Jugoslavije, a koje je potvrdio centar "Simon Vizental", zaključeno je da je u jasenovačkim logorima nestalo 500.000 Srba, 80.000 Roma, 32.000 Jevreja i nekoliko desetina hiljada antifašista različitih nacionalnosti.

Međutim, u memorijalnom kompleksu Jasenovac, koji danas pripada Hrvatskoj, kao žrtve su navedeni samo oni koji su identifikovani, odnosno 83.145 ubijenih.

Među stradalima, za 1.337 dana postojanja logora Jasenovac, bilo je više od 20.000 djece.

Komemoracija se održava u znak sjećanja na 22. april 1945. godine kada je posljednja grupa logoraša, njih 600, pokušala proboj iz logora.

Većina je bila pokošena mitraljeskom vatrom stražara ustaša, a proboj iz logora preživjelo je 90 logoraša.

Dan ranije, 21. aprila, preko Save je iz logora odvedeno više od 700 žena koje su pobijene. Brojno stanje zarobljenih muškaraca u Jasenovcu te noći je bilo 1.073, od kojih su samo 54 uspjela pobjeći na slobodu.