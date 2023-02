Predstavnici medija i NVO sa Stevandićem: Novinarima mjesto u redakciji, a ne u zatvoru

BANJALUKA – Novinarima je mjesto u redakciji, a ne u zatvoru, poruka je koju su predstavnici medija i NVO uputili predsjedniku Narodne skupštine (NS) RS Nenadu Stevandiću, tokom sastanka na kome je ključna tema bila kriminalizacija klevete u Republici Srpskoj.

Siniša Vukelić, predsjednik Kluba novinara Banjaluka rekao je da je poziv od predsjednika parlamenta Srpske stigao nakon što su nevladine organizacije imediji nedavno u NS RS predale deklaraciju „Zajedno protiv ograničavanja prava i sloboda“, kojim se izražava zabrinutost po pitanju najava nadležnih iz Republike Srpske o izmjeni Zakona o kleveti, čime bi novinari bili ugroženi.

Vukelić je istakao da su na sastanku ponovili da novinari ne žele da se ovo pitanje uvede u bilo kakvu javnu raspravu.

„Ne trebamo uopšte pričati o kriminalizaciji klevete, niti bilo kakvim drugim uslovima gdje bi novinari mogli završiti u zatvoru. Ponovili smo stavove da novinarstvo nije zločin. To se tiče svih drugih zakona koji su vezani za ovo polje. Pohvalno je što nas je gospodin Stevandić pozvao na razgovor, ali je rekao da on zasad ne zna ništa o zakonu, da ne zna da postoji tekst. On je apelovao da se o svemu razgovara, ali nije konkretno rekao da li je on za ovaj zakon ili ne“, pojašnjava Vukelić.

On ističe da medijska zajednica, uz podršku drugih nevladinih organizacija ostaje pri stavu da bi bilo kakav zakon kojim bi ograničio rad novinara, ustvari ugušio slobodno novinarstvo.

„To bi bilo usmjereno protiv kvalitetnog novinarstva. Poručili smo da svi argumenti koji dolaze od strane vlasti u Republici Srpskoj u prethodnom periodu, a koji kažu da je cilj zakona da se bore protiv lažnih vijesti, nisu dobar način i dobri mehanizmi borbe protiv toga. Naglasili smo, da ako zaista žele da uvedu promjene, one moraju biti u potpuno suprotnom pravcu, a to je donošenje brojnih drugih zakona koji će povećati kazne za napadače na novinare, koji će podići medijsku pismenost u Srpskoj i depolitizovati javne servise, a takođe poboljšati i Zakon o slobodi pristupa informacijama“, rekao je Vukelić.

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske dr Nenad Stevandić kazao je nakon sastanka da pomenuti zakon ili bilo šta slično ne postoji u skupštinskoj proceduri, te da će kad takav zakon bude ušao u proceduru, javnost biti blagovremeno obavještena.

Pored Stevandića, predstavnici novinara očekuju da ih po istom pitanju saslušaju i premijer Srpske Radovan Višković, kao i ministar pravde RS Miloš Bukejlović.