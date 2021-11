Prekidi u snabdijevanju strujom u Sarajevu kako bi se spriječila veća havarija

​SARAJEVO - Usljed vremenskih nepogoda došlo do plavljenja elektroenergetskog objekta "Elektroprenosa BiH" trafo-stanice Sarajevo 10 (Reljevo) zbog čega je izvršeno isključenje kompletnog visokonaponskog 110-kilovoltnog postrojenja, kako bi se spriječila veća havarija, saopšteno je iz "Elektro-privrede BiH" Sarajevo.

U saopštenju se precizira da su ovim postupkom bez mogućnosti napajanja po 110 kilovoltnom naponu su ostale trafo-stanice Sarajevo deset Reljevo i Sarajevo osam Azići.

S obzirom na to da je trafostanica Sarajevo deset ključno čvorište za 110-kilovoltnu mrežu, došlo je do preopterećenja u elektroenergetskom sistemu 110 kilovolta na području grada Sarajeva i 110-kilovoltnom sistemu Višegradske petlje i zbog čega dolazi do povremenih prekida u napajanju strujom na području Sarajeva.

Ekipe "Elektroprenosa BiH" su na terenu i ulažu napor da što prije normalizuju napajanje grada Sarajeva.

Trenutno najveći problem predstavlja snabdijevanje odručja opštine Ilidža.

Bez snabdijevanja električnom energijom trenutno su i područja Bjelašnica prema Grepku, Babin do, Visojevica, Bakije sokak, Kabalovo, dio Otesa, Riverina, te dio Pazarića, dok je drugi dio Pazarića napojen alternativno.

Budući da su saobraćajne komunikacije otežane ili gotovo potpuno blokirane, iz "Elektro-privrede BiH" Sarajevo upućuju apel kupcima za strpljenje i pojačan oprez zbog opasnosti od novih padova nadzemne mreže.

Sve raspoložive elektromonterske ekipe su na terenu i, bez obzira na izuzetno teške uslove, rade na otklanjanju prijavljenih kvarova.

U opštini Kiseljak, područje Srednjobosanskog kantona, bez električne energije je više od 1.200 potrošača, preventivno isključenih zbog prodiranja vode u transformatorsku stanicu.