Premier kladionica spremila gotovo dva miliona maraka za isplatu pomoći radnicima

Jednokratne iznose pomoći radnicima do sada su isplaćivale uglavnom državne i rijetke privatne firme. Što čekaju ostali?

Vlada Federacije BiH je još u julu ove godine donijela Uredbu kojom je poslodavcima u Federaciji BiH omogućila da, usljed enormnih poskupljenja, isplate jednokratnu finansijsku pomoć u skladu sa svojim mogućnostima, do maksimalno 1.080 maraka, a Vlada FBiH će se na taj iznos odreći svog dijela za doprinose i poreze.

Očekivano, firme u ovom entitetu, a pogotovo one privatne, nisu s oduševljenjem dočekale ovo rješenje.

Najveće kritike Vlada FBiH je "pobrala" jer ne dopušta isplatu ove pomoći u ratama. Za većinu privatnih firmi gotovo je nemoguće isplatiti ozbiljnije iznose pomoći odjednom.

"Kada je riječ o isplati 1.080 KM pomoći radnicima, imamo informaciju da je to do sada isplaćeno neznatnom broju radnika u Federaciji BiH", rekao je još ranije Selvedin Šatorović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH, dodajući kako se ovdje radi o "klasičnom izbjegavanju odgovornosti za tešku ekonomsku situaciju i bacanje prašine u oči radnicima, te prebacivanje loptice na drugoga".

Pomoć isplaćuju uglavnom državne firme

Jednokratnu pomoć do sada su imali sreću primiti uglavnom zaposlenici u javnim poduzećima. Tako su maksimalni iznos pomoći (1.080 KM) dobili radnici JP Ceste FBiH i BH Pošte, 70% od toga iznosa (oko 750 KM) dobili su zaposleni u BH Telecomu, dok su po 800 maraka dobili radnici Željeznice FBiH.

Adnan Smailbegović, predsjednik udruženja poslodavaca FBiH, još početkom ovog mjeseca za portal Faktor je govorio kako je državnim firmama mnogo lakše isplatiti ovu pomoć nego privatnim.

"Javni sektor je sada prilično likvidan, budžeti su puni. Vi vidite da se hvale dobrim prihodima i siguran sam da će javni sektor isplatiti taj novac. A znate kada će ga isplatiti? Pred izbore", govorio je Smailbegović.

Rijetki privatnici "odriješili kesu"

Privatni sektor u Federaciji BiH je ionako u velikim problemima i na "lošem glasu", stoga je malo tko iznenađen što privatnici nisu "odriješili kesu".

Rijetki su "gazde" koji su iskoristili ovu mogućnost da svojim radnicima olakšaju financijske dileme u ovim nezgodnim vremenima.

Grafotisak iz Gruda je za svojih 300-tinjak radnika isplatio po 1.000 maraka, po 1000 maraka dobilo je i 125 radnika firme Miviko iz Posušja, kao i 66 uposlenika Neimaxa iz Visokog, dok je maksimalan iznos od 1.080 dobilo 868 radnika firme Natron-Hayat iz Maglaja.

"Što se tiče Odluke Vlade o pomoći stanovništvu, osvrnut ću se samo na dio koji se odnosi na privredu. Svakako bi bilo bolje da je Vlada dozvolila neoporezivu isplatu u više tranši. Naša trenutna likvidnost nam je omogućila jednokratnu isplatu, ali postoji niz poduzeća koja imaju problema s likvidnošću. Svojom odlukom Vlada je pomogla likvidnim firmama, a nelikvidnim stvorila problem u vidu pritiska radnika za dodatnom isplatom. Prava pomoć poslodavcima bi bila u smanjenju doprinosa na plaću uposlenika", rekao je za Faktor direktor Natron-Hayata Muhamed Zahirović.

Premier kladionica će isplatiti skoro 2 miliona KM

Od najvećih privatnih firmi u Federaciji BiH, isplatu pomoći radnicima za sada su potvrdili samo u Premier kladionici.

Vlasnik najveće kladionice u Bosni i Hercegovini juče je putem društvenih mreža obradovao svojih više od 1.500 radnika, najavivši isplatu maksimalnog iznosa od 1.080 maraka za sve radnike Premier kladionice, kako onima zaposlene u Federaciji BiH, tako i za one koji za Premier rade u Republici Srpskoj, iako tamo za sada ne postoje ovakve olakotne mjere kao u Federaciji BiH.

Zbog toga će Premier kladionica na iznos pomoći koju isplati radnicima u Republici Srpskoj, morati platiti i dodatnih oko 65% doprinosa i poreza.

"Ovo će nas koštati ukupno oko 2 milijuna maraka, ali ne gledamo na to kao na trošak, nego kao moralnu i društvenu obvezu svake uspješne firme prema svojim radnicima u ovakvim okolnostima. Osobno mislim da bi svaka firma koja pozitivno posluje trebala dio svojih sredstava podijeliti sa radnicima i na taj način ljudima pomoći da lakše podnesu rast cijena", napisao je u Facebook objavi Renato Korać, vlasnik Premier kladionice, kojoj ovo nije prvi put da se ističe sličnim potezima.

U jeku korone, Premier kladionica je zadržala sve radnike na punoj plaći te uz to donirala više od 300 hiljada maraka bolnicama i domovima zdravlja širom Bosne i Hercegovine.

Isplata do 15.12.

Kako je Korać najavio, isplata jednokratne pomoći radnicima će se izvršiti najkasnije do 15.12. ove godine.

"Obzirom da poslujemo i u Federaciji BiH i u Republici Srpskoj, da su troškovi života porasli podjednako u oba entiteta, mi ne želimo raditi razlike između naših zaposlenika, jer su nam jednako vrijedni. Imamo neke neslužbene informacije kako se i u RS - u Vlada sprema na slične mjere kao u Federaciji BiH, stoga ćemo malo pričekati s isplatom, ali najdalje do prosinca. Ako Vlada RS-a ne donese uredbu sličnu ovoj u Federaciji, isplatit ćemo po 1.080 maraka svim radnicima i na to u Republici Srpskoj platiti pripadajuće doprinose i poreze", zaključio je Korać.

Za nadati se samo kako će i ostale privatne firme, koje su u mogućnosti, slijediti primjere firmi kao što su Grafotisak, Neimax, Miviko, Natron-Hayat i Premier kladionica. Rok za to je do 31.12. do kada vrijedi Uredba Vlade FBiH.