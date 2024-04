U Beogradu je u 68. godini života nakon kraće bolesti preminuo dugogodišnji radnik RTRS-a Zdravko Šavija.

Šavija je rođen u Visokom 28. juna 1956. godine, živio je u Bijeljini, a po zanimanju je diplomirani inženjer elektrotehnike.

Oženjen, otac dvije kćerke.

Šavija je od 1979. do 1992. godine radio je u Radio-televiziji Sarajevo, od 1992. do 1995. godine obavljao je poslove tehničkog direktora SRT-a, a od 1995 do 1996. godine obavljao je poslove rukovodioca Produkcije televizije.

Od 1996. do 1998. godine bio je pomoćnik generalnog direktora SRT-a za tehniku, od 1999. do 1999. godine bio je rukovodilac Tehnike srpskog radija, a od 1999. do 2003. godine obavljao je funkciju rukovodioca Tehničkog centra Srpsko Sarajevo.

Od 2003. do 2007. godine radio je u Ministarstvu komunikacija i transporta Sarajevo.

Od 2007. do 2011. godine Šavija je radio kao rukovodilac Služve održavanja i razvoja - Služba PEP RTRS-a, od 2011. do 2015. godine obavlja poslove vodećeg inženjera za DVB – T, Služba PEP, a od 2016. do 2017. godine radio je kao rukovodilac ekspertskog tima za digitalizaciju.

Šavija je od 2017. godine do penzionisanja (28.06.2021.) bio pomoćnik generalnog direktora za tehniku i tehnički razvoj RTRS-a.

Datum i vrijeme sahrane Zdravka Šavije biće naknadno objavljeno, piše RTRS.

