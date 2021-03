Preminuo predsjednik Organizacije starješina VRS Milovan Milutinović

Prof. dr Milovan Milutinović preminuo je u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banjaluci gdje se liječio posljednje dvije sedmice.

Milutinović je rođen 16. marta 1949. godine u Trnopolju kod Prijedora. Osnovnu i srednju školu završio je u Prijedoru. Visoku vojno-političku školu JNA završio je u Beogradu. Poslijediplomske studije savremene sociologije završio je u Banjaluci, a doktorsku disertaciju odbranio je u Beogradu na Fakultetu političkih nauka.

Od 1981. do 1985. godine bio je načelnik klase Srednje vojne škole OMJ u Školskom centru OMJ u Banjaluci kao viši oficir (major) JNA. Od 1989. do aprila 1992. godine obavljao je dužnost oficira za informisanje Prištinskog korpusa JNA, a do aprila 1992. godine načelnika Informativne službe 5. korpusa JNA. Od 1994. godine bio je načelnik Informativne službe Glavnog štaba Vojske Republike Srpske i Centra za informativno-propagandnu djelatnost GŠ VRS u Han Pijesku. Tokom oružanog sukoba u BiH bio je glavni urednik "Krajiškog vojnika" i "Srpske vojske", vojničke TV emisije "Na braniku otadžbine" i radio emisija "Sa borcima Republike Srpske" i "Vojnička noć", a pri kraju rata 1995. godine osnivač i glavni urednik patriotskog radija GŠ VRS "Radio Krajina". U periodu od 2000. do 2002. godine obavljao je dužnost savjetnika za medije, politiku i odnose s javnošću člana Predsjedništva BiH iz Republike Srpske.

Od 2005. godine bio je angažovan kao profesor na Nezavisnom univerzitetu Banja Luka iz oblasti političkog komuniciranja, komuniciranja s javnošću i savremenih informativnih sistema. Objavio je više stručnih publikacija i monografija koje govore o stvaranju i razvoju Republike Srpske. Recenzirao je više desetina stručnih tekstova, stručnih knjiga i publikacija iz oblasti medija, politike, političke komunikacije, a bio je mentor većeg broja magistarskih radova i doktorskih disertacija. Bio je dekan Fakulteta za političke nauke na Nezavisnom univerzitetu Banja Luka.

Smrt ga je zatekla kao glavnog i odgovornog urednika naučno-stručnog časopisa "Svarog" koji izdaje Nezavisni univerzitet Banja Luka. Bio je i predsjednik Organizacije starješina Vojske Republike Srpske u Banjaluci.

Život se ne cijeni po proživljenim godinama, već po njihovom sadržaju, a o sadržaju godina profesora Milutinovića svjedoče dragocjeni sudovi: zvanje profesora, desetak knjiga, pedesetak naučnih radova, mentorstvo… i bezbroj prijatelja, kako među profesorima tako i među studentima. Profesor Milutinović uspio je smjestiti sve ovo u sedamdeset godina života na zemlji.

"Nekima bi i tri života bilo malo da ga stignu. I koliko bi još bilo toga da ga pogana bolest, zvana Kovid-19, nije ščepala ispodmukla, što joj i priliči, kao da je lomeći njega htjela poručiti nama: 'Eto, kad mogu njega ovolikog, Kozari sličnog, mogu i sve vas'. Odlaskom Milovana Milutinovića izgubili su ne samo njegova porodica, prijatelji, ratni saborci i Nezavisni univerzitet Banja Luka, nego i cijela Republika Srpska", naveli su iz Nezavisnog univerziteta Banjaluka.

Vrijeme i mjesto sahrane biće naknadno objavljeni.