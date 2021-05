Prepješačili relaciju Beograd-Trebinje: Deset dana hoda za humanost

TREBINJE - Beograđanin Slobodan Dujić i Trebinjac Aleksandar Gudelj pošli su pješice iz Beograda prema Trebinju 25. aprila, kako bi promovisali humanitarne akcije za srpsku djecu i organizaciju "Budi human – Aleksandar Šapić", koju je osnovao ovaj naš proslavljeni vaterpolista.

"Sprijateljili smo se pre više godina, a na ideju smo došli spontano, preko naših ranijih avantura, u kojim smo vozili bicikle i hodali pešice, pa smo na kraju došli do ove ideje da za desetak dana stignemo u Sašin rodni grad i to do njegove krsne slave - Đurđevdana, koju je želeo proslaviti sa svojima, pa smo, evo, stigli dan uoči slave", ispričao nam je kratko Slobodan u selu Mosko, na samom ulazu u grad Trebinje.

Kaže da su dnevno pješačili po 12 časova umjerenim hodom, od osam časova ujutro do 20 časova naveče, uz povremene odmore, a najteži dio puta mu je bio popeti se uz Taru i preći Debelo brdo, dok je ostatak puta bio lakši.

"Kada smo se odlučili na ovo putovanje, shvatili smo da ćemo imati za to i medijski prostor, tako da se samo trebalo odlučiti u koju svrhu da ga iskoristimo, a to je najbolje bilo učiniti tako da nekome pomognemo, pa smo se složili da to bude organizacija 'Budi human', kojoj će na razne načine ovo naše putovanje biti od koristi", napomenuo je Aleksandar.

Kaže da djece kojoj je potrebna pomoć u Srbiji ima dosta i da će im pomoć dobro doći, a oni, nakon ovog putovanja, svakako nastavljaju sa humanitarnim radom i animiranjem ljudi da doniraju novac i pruže pomoć djeci kojoj je to potrebno.

Najprije će se, kako su se složili, dobro odmoriti i proslaviti slavu kod porodice Gudelj, a onda slijede dogovori za nove aktivnosti.