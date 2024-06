Preporuke stručnjaka: Oprez zbog visokih temperatura, kako se ponašati

BANJALUKA - Usljed visokih temperatura koje se očekuju i u narednim danima iz Odsjeka za poslove civilne zaštite Grada Banjaluka pozivaju građane na dodatni oprez, poštovanje preporuka i suzdržavanje od paljenja vatre na otvorenom prostoru.

"Izuzetno visoke temperature mogu ozbiljno ugroziti zdravlje ljudi, te apelujemo na građane da izbjegavaju dug i nepotreban boravak na suncu, kako bi se zaštitili od sunčanice i toplotnog udara", naveli su iz Civilne zaštite.

Kako su kazali visoke temperature pogoduju i izbijanju požara, te su apelovali da se ne pali vatra na otvorenom i da se poštuju mjere opreza, kako bismo zaštitili i sebe i svoju okolinu.

Imajući u vidu da izuzetno visoke temperature predstavljaju ozbiljnu prijetnju po zdravlje, potrebno je pridržavati se sljedećih preporuka:

- Pijte dovoljno tekućine i rashladite tijelo.

- Pijte redovno negaziranu vodu, te niskokalorične napitke bez kofeina, alkohola i šećera da njima ne izazovete jaču dehidraciju.

- Izbjegavajte boravak na direktnom suncu u periodu od 10-17 časova, posebno djeca, trudnice, starije osobe, srčani bolesnici i bolesnici sa hroničnim bolestima.

- Ne ostavljajte djecu, niti životinje u parkiranom vozilu.

- Osobe koje rade na otvorenom trebaju se češće odmarati, skloniti u hlad i piti dosta vode.

- Nosite laganu, široku i svijetlu odjeću od prirodnih materijala.

- Nastojte rashladiti prostor u kojem boravite.

- Koristite hladniji noćni zrak da rashladite svoj dom.

- Izbjegavajte izlazak u najtoplijem dijelu dana.

- Izbjegavajte naporan fizički rad, a ako morate naporno raditi, činite to u najhladnije doba dana, što je obično ujutro Između 4.00 i 7.00 i poslijepodne nakon 17.00 časova.

- Potražite hlad – sjenu.

- Redovno koristite sredstva sa zaštitnim faktorom od štetnog UV zračenja.

- Prilagodite svoje izlaganje sunčevom UV zračenju uvažavajući dnevne promjene vrijednosti UV indeksa.

- Ako vozite, izbjegavajte putovanja u najtoplijem dijelu dana

Ako imate zdravstvene probleme:

- Držite lijekove na temperaturi ispod 25 stepeni celzijusa ili u frižideru (pročitajte uputstvo o čuvanju lijeka).

- Tražite savjet ljekara ako imate neku hroničnu bolest ili uzimate više lijekova.

- Savjetujte se sa ljekarom u slučaju tegoba.

Građani i nadležne službe treba da preuzmu neophodne mjere kako bi spremno dočekali najavljene vreline u Srpskoj, rečeno je i iz Uprave civilne zaštite Republike Srpske

U saopštenju se navodi da će Republička uprava civilne zaštite pratiti situaciju i biti pripravna za angažman u okviru svojih nadležnosti.

Hidrometeorološki zavod Republike Srpske izdao je upozorenje zbog najavljene visoke temperature vazduha od danas do subote.

Maksimalna temperatura vazduha za danas predviđa se do 36 stepeni Celzijusovih, za srijedu i četvrtak do 38, a za petak čak do 40 stepeni Celzijusovih.

Prema aktuelnim predviđanjima, blagi pad temperature vazduha očekuje se u nedjelju , a znatnije osvježenje u ponedjeljak.

Preporuke Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske

S obzirom na visoke temperature vazduha u ovim danima, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske podsjeća građane na mjere predostrožnosti i zaštite koje se mogu preduzeti tokom perioda vrućina.

"Visoke temperature vazduha mogu uticati na većinu populacije, zbog čega se svim građanima preporučuje da što je manje moguće vremena provode na otvorenom, na direktnom suncu, a posebno u najtoplijem periodu dana od 10.00 do 17.00 časova. Takođe, savjetuje se boravak u zatvorenim i rashlađenim prostorijama, izbjegavanje većih fizičkih napora, češće tuširanje mlakom vodom i ravnomjerno uzimanje što više tečnosti", navode oni.

Ove preporuke posebno se odnose na trudnice, starije osobe i osobe koje imaju hronična oboljenja, a kod kojih se mogu javiti pojačane tegobe, ali i simptomi poput glavobolje, opšte slabosti, razdražljivosti, iscrpljenosti, kao i problemi sa spavanjem. U slučaju pojave težih tegoba, obavezno se treba javiti ljekaru.

Prilikom izlaska na otvoreno, preporučuje se maksimalna zaštita od UV zračenja, boravak u hladu kada god je to moguće, uzimanje veće količine tečnosti uz izbjegavanje alkohola i napitaka sa puno kofeina i šećera, manji laganiji obroci tokom dana, kao i korišćenje široke, svijetle i lagane odjeće od prirodnih materijala, te kapa ili šešira sa širokim obodom i sunčanih naočara.

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske posebno apeluje na roditelje da, u ovom periodu, zaštite djecu tokom njihovog boravka napolju, odnosno da se pridržavaju svih preporučenih mjera za zaštitu od visokih temperatura, a posebno da obrate pažnju na opasnost od ostavljanja djece u parkiranim vozilima, čak i na kratko.

