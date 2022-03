Prestaju sa radom ARI ambulante u Banjaluci

BANJALUKA - Nakon više od dvije godine u Banjaluci u ponedjeljak prestaju sa radom ARI ambulante, odnosno ambulante za akutne respiratorne infekcije koje su radile pri Službi porodične medicine, saopšteno je iz JZU "Dom zdravlja" Banjaluka.

"Obavještavamo korisnike usluga JZU 'Dom zdravlja' u Banjaluci da od 14. marta ove godine, nakon više od dvije godine, prestaju sa radom ARI ambulante u obliku u kojem su do sada postojale. Tako će, od ponedjeljka, naši sugrađani kod kojih se jave simptomi respiratornih infekcija biti pregledani u svojim matičnim ambulantama porodične medicine u kojima su i registrovani", navodi se u saopštenju pomenute zdravstvene ustanove.

U saopštenju se napominje da se prilikom prijema i pregleda moraju poštovati preporučene epidemiološke mjere.

"Kovid ambulanta u naselju Dolac (ambulanta za lica koja su pozitivna na korona virus) radiće u terminu od 8.00 do 14.00 časova, svakim radnim danom. Nakon 14.00 časova radnim danima i od 8.00 do 20.00 časova u dane vikenda, ukoliko dođe do pogoršanja zdravstvenog stanja, pacijenti se mogu javiti i obaviti telefonske konsultacije sa dežurnim doktorom na broj telefona 065/215-318. Poslije 20.00 časova svoje usluge mogu dobiti u Službi hitne medicinske pomoći", dosali su u saopštenju.

Kako se pojašnjava, od ponedjeljka 14. marta ove godine, u jednoj smjeni u smjenskom radu, će raditi i ambulanta porodične medicine Paprikovac.

"Tako će, u jednoj sedmici, raditi u vremenskom periodu od 7.00 do 14.30 časova, dok će u drugoj rad biti organizovan od 13.30 do 20.00 časova. Takođe, ambulanta porodične medicine Starčevica 1 (u Ulici Jug Bogdana 66) i ambulanta porodične medicine u Srpskim Toplicama vraćaju se u svoj redovan režim rada, tačnije rad će biti organizovan u dvije smjene od 7.00 do 20.00 časova, svakim radnim danom", navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje u saopštenju JZU Dom zdravlja zahvaljuje svim sugrađanima na strpljenju i razumijevanju u proteklom periodu, tačnije u vrijeme izmjenjenog režima rada u organizacionim jedinicama uzrokovanog pandemijom korona virusa.

"Sve dosadašnje reorganizacije rada u našoj Ustanovi prilagođavali smo potrebama građana koji su se javljali sa simptomima respiratornih infekcija kako bismo im obezbijedili sve neophodne preglede i dijagnostiku na jednom mjestu, a da, u isto vrijeme, zaštitimo sve druge osobe od potencijalne zaraze, posebno lica starije životne dobi, trudnice i pacijente sa više raznih komorbiditeta", naveli su u saopštenju.

Iz JZU Dom zdravlja poručuju da su se svim svojim kapacitetima, ljudskim i prostornim, trudili , da u svakom trenutku, na najadekvatniji način odgovorimo izazovu koji je pred nas postavila trenutna epidemiološka situacija i spriječimo širenje korona virusa među populacijom.