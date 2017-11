Prestanak padavina i toplije vrijeme

BANJALUKA - U BiH se očekuje pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U jutarnjim časovima u istočnim područjima Bosne moguć je slab snijeg.

Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Jutarnje temperature od 5 do 1, na jugu od 2 do 7, a dnevne od 3 do 9, na jugu od 8 do 13 stepeni Celzijusa.

Prognozirane temperature za veće gradove BiH

Sarajevo 4 ºC

Zenica 7 ºC

Bihać, Livno 9 ºC

Banjaluka, Bijeljina 10 ºC

Trebinje 11 ºC

Mostar 13 ºC

Bioprognoza

Nakon hladnog jutra, kada je neophodno posvetiti pažnju adekvatnom odijevanju, biometeorološke prilike postepeno će se popraviti sa odmicanjem dana. Opšta slika će, uz više sunca, biti ljepša u Hercegovini, pri tome će bura pojačavati osjećaj hladnoće i uzrokovati probleme hroničnim bolesnicima i meteoropatama. Poslije podne u cijeloj zemlji biće ugodnije.