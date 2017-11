Prestanak padavina i toplije

BANJALUKA - U BiH se očekuje pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U jutarnjim časovima u istočnim područjima Bosne moguć je slab snijeg.

Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Jutarnje temperature od 5 do 1, na jugu od 2 do 7, a dnevne od 3 do 9, na jugu od 8 do 13 stepeni Celzijusa.

Prognozirane temperature za veće gradove BiH

Sarajevo + 4 ºC

Banjaluka + 10 ºC

Bijeljina + 10 ºC

Bihać + 9 ºC

Livno + 9 ºC

Mostar + 13 ºC

Zenica + 7 ºC

Trebinje + 11 ºC

Bioprognoza

Nakon hladnog jutra, kada je neophodno posvetiti pažnju adekvatnom odijevanju, biometeorološke prilike postepeno će se popraviti sa odmicanjem dana. Opšta slika će, uz više sunca, biti ljepša u Hercegovini, pri tome će bura pojačavati osjećaj hladnoće i uzrokovati probleme hroničnim bolesnicima i meteoropatama. Poslije podne u cijeloj zemlji biće ugodnije.