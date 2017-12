Pretežno oblačno, moguć i slab snijeg

BANJALUKA - Danas se u BiH očekuje pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana ili u večernjim časovima u centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne sa slabim snijegom.

Vjetar slab do umjeren. Jutarnje temperature od 3 do 3, u Hercegovini od 6 do 10, a dnevne od 2 do 7, na jugu od 9 do 13 stepeni Celzijusa.

Prognozirane temperature za veće gradove BiH

Sarajevo + 5 ºC

Banjaluka + 5 ºC

Bijeljina + 5 ºC

Bihać + 6 ºC

Livno + 5 ºC

Mostar + 13 ºC

Zenica + 5 ºC

Trebinje + 12 ºC

Bioprognoza

Biometeorološke prilike su nepovoljne. Hladno vrijeme praćeno povremenim padavinama u unutrašnjosti zemlje, kod osjetljivih osoba će uzrokovati jačanje tegoba. Na jugu nešto ugodnije uz više temperature, pri tome tmurno. Sa dolaskom noći opšta slika će se posvuda djelimično popraviti.