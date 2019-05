Danas se u BiH očekuje pretežno oblačno vrijeme.

U drugom dijelu dana mogući su lokalni pljuskovi.

Vjetar slab sjeveroistočni. Jutarnje temperature od 2 do 7, na jugu od 6 do 12, a dnevne od 10 do 16, na jugu od 16 do 21 stepen Celzijusa.

Predviđene temperature za veće gradove u BiH: