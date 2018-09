Danas se u BiH očekuje umjereno, ponegdje pretežno oblačno vrijeme.

U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.

Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu od 17 do 22, a najviša dnevna od 23 do 29, na jugu do 31 stepen Celzijusa.

Prognozirane temperature za veće gradove BiH