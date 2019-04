Pretežno oblačno, ponegdje olujni vjetar

Danas se u BiH očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima.

Vjetar umjeren sa jakim, na jugozapadu Bosne sa olujnim udarima južog smjera. Poslije podne vjetar u slabljenju.

Jutarnje temperature od 5 do 11, na jugu od 10 do 15, a dnevne od 12 do 18, na sjeveroistoku Bosne do 22 stepena Celzijusa.

Predviđene temperature za veće gradove u BiH:

Sarajevo 15 ºC

Banjaluka 10 ºC

Bijeljina 10 ºC

Bihać 15 ºC

Livno 8 ºC

Mostar 12 ºC

Zenica 17 ºC

Trebinje 11 ºC

Bioprognoza:

Biometeorološka prognoza je relativno nepovoljna. Opšta slika će, uz nestabilnije vrijeme, biti lošija u Hercegovini i Krajini. U ostatku zemlje malo ugodnije, uz povremeno povećanu oblačnost. U cijeloj državi će biti izraženiji udari južnog vjetra, što bi moglo uzrokovati probleme osjetljivim osobama. Poželjno je smanjiti aktivnosti.

