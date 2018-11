SARAJEVO, BANJALUKA - Danas se u BiH očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima u većem dijelu naše zemlje.

Intenzivnije padavine u Hercegovini, gdje se očekuje od 30 do 50, lokalno i do 70 l/m2 kiše.

Jutarnja temperatura od 8 do 13, na jugu od 12 do 16, a najviša dnevna od 16 do 22, na jugu do 24 stepena Celzijusa.

Sarajevo + 18 ºC

Banjaluka + 21 ºC

Bijeljina + 20 ºC

Bihać + 18 ºC

Livno + 15 ºC

Mostar + 18 ºC

Zenica + 16 ºC oblak/kiša

Trebinje + 19 ºC oblak/sunce