BANJALUKA - Danas će u BiH biti oblačno vrijeme sa slabim snijegom.

Na jugu Hercegovine očekuje se slaba kiša. Vjetar u Bosni slab sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini umjerena bura.

Jutarnje temperature od -6 do -1, na jugu od 1 do 6, a dnevne od -3 do 3, na jugu od 3 do 8 °C.

Sarajevo -2ºC

Banjaluka -2ºC

Bijeljina -2ºC

Bihać -2ºC

Livno 0ºC

Mostar +5ºC

Zenica 0ºC

Trebinje +6ºC