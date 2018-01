Pretežno oblačno, temperatura oko 10 stepeni

BANJALUKA - Danas se u BiH očekuje pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab, uglavnom sjeverni i sjeveroistočni.

Jutarnje temperature od -2 do 4, na jugu od 6 do 10, a dnevne od 2 do 8, na jugu od 9 do 13 stepeni Celzijusa.

Prognozirane temperature za veće gradove BiH

Sarajevo + 5 ºC

Banjaluka + 6 ºC

Bijeljina + 6 ºC

Bihać + 6 ºC

Livno + 6 ºC

Mostar + 13 ºC

Zenica + 5 ºC

Trebinje + 13 ºC

Bioprognoza

Tmurno vrijeme sa padavinama, izraženijim u južnim i jugozapadnim područjima uzrokuje nepovoljne biometeorološke prilike, što će uzrokovati pojačane tegobe, posebno kod reumatičara i osoba sa kardiovaskularnim problemima. Izvjesno olakšanje nastupiće okretanjem vjetra na sjeveroistočni i postepenim padom temperatura vazduha, koje će i dalje biti iznad prosjeka, ali primjerenije ovom dijelu godine.