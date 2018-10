Pretežno oblačno u BiH

Danas se u BiH očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost.

Tokom dana postepeno smanjenje oblačnosti.

Jutarnja temperatura od 7 do 13, na jugu od 13 do 18, a najviša dnevna od 19 do 24, na jugu do 27 stepeni Celzijusa.

Prognozirane temperature za veće gradove u BiH:

Sarajevo 20 ºC

Banjaluka 18 ºC

Bijeljina 17 ºC

Bihać 16 ºC

Livno 16 ºC

Mostar 23 ºC

Zenica 20 ºC

Trebinje 20 ºC

Bioprognoza

Nastavlja se period ugodnijih biometeoroloških prilika. Tegobe kod osjetljivih osoba neće biti suviše izražene. Preporučljivo je slojevito se obući, obzirom da će, nakon svježijeg jutra, danju biti dosta toplije.