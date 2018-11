Danas će u BiH biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Poslije podne i u večernjim časovima kiša je moguća u zapadnim i jugozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren istočni i jugoistočni.

Jutarnje temperature od 7 do 13, na jugu od 12 do 17, a dnevne od 16 do 21, na jugu do 23 stepena Celzijusa.

Predviđene temperature za veće gradove u BiH