U Bosni i Hercegovini se danas očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Tokom dana s kišom pljuskovima i grmljavinom. Intenzivnije padavine očekuju se u zapadnim, sjeverozapadnim i ponegdje u centralnim dijelovima.

Jutarnja temperatura od 12 do 17, na jugu do 21, a najviša dnevna od 20 do 26 stepeni.

Predviđene temperature za veće gradove u BiH: