Da­nas se u BiH očeku­je pre­težno oblačno vri­je­me.

U večer­njim časo­vi­ma sla­ba ki­ša je mo­guća u južnim di­je­lo­vi­ma ze­mlje. Vje­tar slab, is­točni i sje­ve­ro­is­točni, u večer­njim časo­vi­ma u skre­ta­nju na južni.

Ju­tar­nja tem­pe­ra­tu­ra od 0 do 5, na ju­gu od 7 do 12, a dne­vna od 9 do 15, na ju­gu od 16 do 21 ste­pen Cel­zi­ju­sa.