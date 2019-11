Da­nas se u BiH očeku­je pre­težno oblačno vri­je­me sa ki­šom.

Na is­to­ku i sje­ve­ro­is­to­ku ugla­vnom bez pa­da­vi­na. Vje­tar slab do umje­ren, u Her­ce­go­vi­ni i na za­pa­du BiH sa ja­kim uda­ri­ma, is­točni i ju­go­is­točni.

Ju­tar­nja tem­pe­ra­tu­ra od 4 do 10, na ju­gu do 13, a dne­vna od 8 do 16, na ju­gu od 17 do 22 ste­pe­na Cel­zi­ju­sa.