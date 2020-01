Danas se u BiH očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Padavine su moguće u večernjim časovima.

Vjetar umjeren, poslije podne i u večernjim časovima sa jakim udarima, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od -1 do 4, na jugu od 3 do 8, a dnevna od 6 do 12, na jugu i sjeveru do 14 stepeni Celzijusa.

Predviđene temperature za veće gradove u BiH: