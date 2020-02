Srijeda u Bosni i Hercegovini donosi umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

U jutarnjim časovima u centralnim i istočnim područjima zemlje postoji manja vjerovatnoća za slabije padavine. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od -2 do 4, na jugu od 6 do 11, a dnevna od 4 do 10, na jugu od 11 do 16 stepeni Celzijusa.

Sarajevo + 8 ºC

Banjaluka + 8 ºC

Bijeljina + 8 ºC

Bihać + 9 ºC

Livno + 8 ºC

Mostar + 14 ºC

Zenica + 9 ºC

Trebinje + 12 ºC