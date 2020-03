Pretežno oblačno u BiH

U BiH se danas očekuje pretežno oblačno vrijeme. Na sjeveru će padati slaba kiša, nešto više padavina na jugu zemlje. Slab snijeg na planinama.

Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura vazduha većinom između -2 i 2, na jugu zemlje do 7, a najviša dnevna temperatura vazduha uglavnom između 5 i 11, na jugu zemlje do 14 stepeni Celzijusa.

Sarajevo + 9 ºC

Banjaluka + 6 ºC

Bijeljina + 6 ºC

Bihać + 3 ºC

Livno + 8 ºC

Mostar + 12 ºC

Zenica + 9 ºC

Trebinje + 9 ºC