Danas se u BiH očekuje pretežno oblačno vrijeme.

U višim područjima sa susnježicom i snijegom. Vjetar slab do umjeren, povremeno sa jakim udarima, zapadni i jugozapadni.

Jutarnje temperature od -2 do 4, na jugu od 4 do 10, a dnevne od 3 do 9, na jugu od 8 do 13 stepeni Celzijusa.

Predviđene temperature za veće gradove u BiH