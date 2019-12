Pretežno oblačno uz BiH

Danas nas u Bosni i Hercegovini u jutarnjim časovima očekuje pretežno oblačno vrijeme s kišom.

U ostatku dana u većem dijelu države postepeno razvedravanje i prestanak padavina. Vjetar umjeren južni i jugozapadni. U večernjim satima jaki udari juga na zapadu i sjeverozapadu. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na jugu do 13, a dnevna od 10 do 16 stepeni Celzijusa.

Sarajevo + 11ºC

Banjaluka + 14ºC

Bijeljina + 12ºC

Bihać + 13ºC

Livno + 8ºC

Mostar + 12ºC

Zenica + 10ºC

Trebinje + 12ºC