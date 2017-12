Danas se u BiH očekuje pretežno oblačno vrijeme.

Vjetar umjeren do jak s olujnim, ponegdje orkanskim udarima južni i jugozapadni. Jutarnje temperature od 2 do 8, na jugu, sjeveru i sjeverozapadu naše zemlje od 8 do 13, a dnevne od 8 do 14, na jugu, sjeveru i sjeverozapadu od 13 do 19 stepeni Celzijusa.

Temperatura za veće gradove u BiH:

Sarajevo + 8 ºC

Banjaluka + 16 ºC

Bijeljina + 9 ºC

Bihać + 16 ºC

Livno + 8 ºC

Mostar + 16 ºC

Zenica + 11 ºC

Trebinje + 14 ºC

Bioprognoza:

Nestabilne vremenske prilike, uz natprosječne temperature vazduha i južno strujanje, kod osjetljivih osoba mogu dovesti do jačanja tegoba vezanih uz njihove bolesti. Moguće su meteoropatske reakcije poput glavobolje, nervoze, malaksalosti i nesanice. Preporučljivo je ne pretjerivati s aktivnostima. Opšta slika će biti lošija u Hercegovini i na zapadu.