Danas se u BiH očekuje pretežno oblačno vrijeme.

U jutarnjim časovima moguća je slaba kiša. Vjetar u Bosni slab do umjeren, veći dio dana, sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini umjerena bura.

Jutarnje temperature od 10 do 15, na jugu od 15 do 19, a dnevne od 16 do 22, na jugu od 24 do 28 stepeni Celzijusa.

Temperature za veće gradove u BiH: