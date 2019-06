BANJALUKA - Danas će u BiH jutro biti umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje tokom dana. U Hercegovini sunčano.

Jutarnja temperatura će biti od 14 do 20, na jugu od 20 do 24, a najviša dnevna od 24 do 29, na jugu od 28 do 33 stepena.

Prognoza za veće gradove u BiH: