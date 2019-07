Danas se u BiH očekuje pretežno oblačno vrijeme.

Poslijepodne ponegdje u centralnim i istočnim područjima moguća je slaba kiša. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni.

Jutarnje tempera-ture od 8 do 14, na jugu od 15 do 20, a dnevne od 20 do 26, na jugu od 25 do 30 stepeni Celzijusa.

Predviđene temperature za veće gradove u BiH: