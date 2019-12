Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno vrijeme.

U drugoj polovini dana postepeno razvedravanje. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, na jugu zemlje umjereno jaka bura.

Jutarnja temperatura od -8 i -3, na jugu do 3 stepe-na Celzijusa. Najviša dnevna temperatura od -3 do 3, na jugu zemlje do 8 stepeni Celizjusa.

Predviđene temperature za veće gradove u BiH: