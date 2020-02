Danas se u BiH očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

U jutarnjim časovima slaba kiša moguća je ponegdje u Hercegovini. Poslije podne kiša se očekuje na istoku, sjeveru i sjeveroistoku zemlje.

Jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu i sjeverozapadu zemlje od 7 do 11, a najviša dnevna od 10 do 16 stepeni Celzijusa.

Predviđene temperature za veće gradove u BiH: