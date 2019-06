Tokom vikenda u BiH se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Poslije podne ili krajem dana ponegdje u centralnim i zapadnim područjima mogući su pljuskovi i grmljavina.

Jutarnja temperatura od 15 do 20, na jugu od 18 do 23, a najviša dnevna od 30 do 36 stepeni Celzijusa.

Prognozirane temperature za veće gradove u BiH: