BANJALUKA - Danas se u BiH očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Poslije podne se očekuju kiša, pljuskovi i grmljavina.

U Krajini i većem dijelu Posavine uglavnom bez padavina.

Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu i sjeveru od 18 do 23, a najviša dnevna od 26 do 32 stepena Celzijusa.

Sarajevo + 29 ºC

Banjaluka + 30 ºC

Bijeljina + 29 ºC

Bihać + 30 ºC

Livno + 26 ºC

Mostar + 30 ºC

Zenica + 30 ºC

Trebinje + 27 ºC