Pretežno sunčano, temperatura do 24 stepena

BANJALUKA - Danas se u BiH očekuje pretežno sunčano vrijeme. Krajem dana i u večernjim časovima porast oblačnosti u Hercegovini ponegdje može usloviti slabu kišu ili lokalni pljusak.

Vjetar slab do umjeren istočni i jugoistočni. Jutarnje temperature od 5 do 11, na jugu od 10 do 15, a dnevne uglavnom od 18 do 24 stepena Celzijusa.

Prognoza vremena za veće gradove u BiH: