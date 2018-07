BANJALUKA / SARAJEVO - Danas se u BiH očekuje sunčano vrijeme.

Vjetar u Bosni slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, a u Hercegovini slaba do umjerena bura.

Jutarnje temperature od 13 do 19, na jugu od 19 do 23, a dnevne od 25 do 30, na jugu od 29 do 34 stepena Celzijusa.

Sarajevo + 26ºC

Banjaluka + 27ºC

Bijeljina + 27ºC

Bihać + 27ºC

Livno + 22ºC

Mostar + 31ºC

Zenica + 27ºC

Trebinje + 29ºC