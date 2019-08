Danas se u BiH očekuje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne rijetki lokalni pljuskovi su mogući u zapadnim, centralnim i istočnim područjima.

Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu od 20 do 24, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 37 stepeni Celzijusa.

Sarajevo + 29 ºC

Banjaluka + 25 ºC

Bijeljina + 25 ºC

Bihać + 23 ºC

Livno + 28 ºC

Mostar + 35 ºC

Zenica + 26 ºC

Trebinje + 30 ºC