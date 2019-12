Pretežno sunčano u BiH

Danas se u zapadnim područjima BiH očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

U ostatku zemlje uglavnom sunčano.

U jutarnjim časovima po kotlinama može biti magle ili sumaglice. Vjetar slab do umjeren južni. Jutarnja temperatura od 3 do 8, u Hercegovini i Krajini od 9 do 13, a dnevna od 11 do 17 stepeni Celzijusa.

Predviđene temperature za veće gradove u BiH: