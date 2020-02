BANJALUKA, SARAJEVO - Danas se u BiH očekuje pretežno sunčano vrijeme. Tokom dana uz mjestimično malu do umjerenu oblačnost.

U jutarnjim časovima po kotlinama može biti magle i niskih oblaka. Jutarnja temperatura od 9 do 3, na planinama do 13, na jugu od 1 do 5, a najviša dnevna od 1 do 5, na jugu od 4 do 10 stepeni Celzijusa.

Sarajevo 0 ºC

Banjaluka + 3 ºC

Bijeljina + 3 ºC

Bihać + 2 ºC

Livno 0 ºC

Mostar + 6 ºC

Zenica 0 ºC

Trebinje + 3 ºC

Petak

max +11ºC

min. – 7ºC

Subota

max. +10ºC

min. – 7 ºC