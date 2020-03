SARAJEVO - Danas se u BiH očekuje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.

Vjetar na sjeveru zemlje slab do umjeren sjeverozapadni, a u južnim krajevima se može očekivati umjerena bura.

Jutarnja temperatura od 1 do 7, na jugu od 6 do 11, a dnevna od 16 do 22 stepena Celzijusa.

Sarajevo 14ºC

Banjaluka 16ºC

Bijeljina 15ºC

Bihać 16ºC

Livno 13ºC

Mostar 19ºC

Zenica 14ºC

Trebinje 18ºC

Četvrtak

max 21ºC

min. 0ºC

Petak

max. 22ºC

min. 2 ºC