Danas se u Bosni i Hercegovini može očekivati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Jutarnja temperatura od 0 do 6 stepeni, na jugu od 4 do 9, a najviša dnevna temperatura uglavnom od 15 do 21 stepen Celzijusa.

Predviđene temperature za veće gradove u BiH: