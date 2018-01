Danas se u BiH očekuje pretežno sunčano vrijeme.

Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Jutarnje temperature od 6 do 0, na planinama do 12, na jugu od 0 do 5, a dnevne od 1 do 5, na jugu od 4 do 9 stepeni Celzijusa.

Temperature za veće gradove:

Sarajevo + 2 ºC

Banjaluka + 5 ºC

Bijeljina + 5 ºC

Bihać + 4 ºC

Livno + 2 ºC

Mostar + 7 ºC

Zenica + 3 ºC

Trebinje + 7 ºC

Bioprognoza:

Biometeorološka prognoza povoljnija je u odnosu na period iza nas, a najviše pažnje trebalo bi posvetiti adekvatnom odijevanju i zaštiti od hladnoće. Tegobe kod osjetljivih osoba će se smanjiti, ali ipak ne treba da pretjeruju s aktivnostima.