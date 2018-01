Danas se u BiH očekuje pretežno sunčano vrijeme, a ponegdje umjereno do pretežno oblačno.

Vjetar u Bosni slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini slaba do umjerena bura.

Jutarnje temperature od -6 do 0, na jugu od 1 do 6, a dnevne od 2 do 8, na jugu od 8 do 13 stepeni Celzijusa.

Temperature za veće gradove u BiH:

Sarajevo + 3 ºC

Banjaluka + 6 ºC

Bijeljina + 5 ºC

Bihać + 7 ºC

Livno + 5 ºC

Mostar + 12 ºC

Zenica + 4 ºC

Trebinje + 12 ºC

Bioprognoza:

Uz povoljne biometeorološke prilike većina populacije će biti boljeg raspoloženja. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata djelimično će se umanjiti. Tokom jutra i večeri neophodno je posvetiti više pažnje odijevanju, s obzirom na to da će biti hladnije sa temperaturama primjerenim ovom dijelu godine.