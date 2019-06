Danas u većem dijelu zemlje biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.

Po kotlinama centralne i istočne BiH u jutarnjim satima je moguća magla. Poslije podne, ponegdje je moguć i slab pljusak.

Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu od 19 do 24, a najviša dnevna od 25 do 31, na jugu do 34 stepena.

Predviđene temperature za veće gradove u BiH: