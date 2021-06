Pretežno suvi kolovozi

BANJALUKA - Saobraćaj se u Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) odvija po pretežno suvim kolovozima, a na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina mogući su odroni kamenja i zemlje na kolovoz, saopštio je Auto-moto savez Republike Srpske.

Još danas se izvode radovi na sanaciji dilatacije nadvožnjaka Zalužani, zbog čega će se saobraćaj odvijati usporeno, jednom saobraćajnom trakom na magistralnom putu iz smjera Klašnica prema Banjaluci (lokacija poslije isključenja za Kuljane).

Zbog radova, izmijenjen je režim saobraćaja i postavljena je privremena saobraćajna signalizacija na dionici magistralnog puta Derventa-Derventa /Žirovina/, u dužini od 1.55 kilometara, kao i na dionici Klašnice jedan-Gornja Vijaka jedan.

Zbog radova izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na dionici magistralnog puta LJubogošta-Pale u tunelu "Kalovita brda" i na dionici magistralnog puta Crna Rijeka-entitetska granica (Ugar) u tunelu "Ugar", te na dionici magistralnog puta Dobro Polje-Miljevina zbog sanacije klizišta.

U toku su radovi na dionici magistralnog puta Rudanka-Doboj, zbog čega je izmijenjen režim odvijanja saobraćaja na spoju magistralnog puta i prilaznog puta prema petlji Rudanka, na auto-putu "9. januar".

Zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta, na magistralnom putu Brod na Drini-granični prelaz Hum/Šćepan Polje putnička vozila saobraćaju otežano, dok je za teretna vozila saobraćaj obustavljen.

Saobraćaj je zbog klizišta obustavljen na regionalnom putu Mrakovica-Gradiška, dionica Mrakovica-Podgradci, dok se zbog odrona, na dionici Kozarac-Mrakovica saobraćaj odvija naizmjenično, jednom trakom.

Zbog radova na rekonstrukciji dionice raskrsnice magistralnog puta Ivanjska-Šargovac i lokalnog puta Zalužani-Dragočaj u naselju Ramići, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja i postavljena privremena signalizacija.

U toku su radovi na izgradnji kružne raskrsnice na ukrštanju magistralnih puteva Milići-Vlasenica-Han Pijesak i Vlasenica-Tišća, zbog čega je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja.

Zbog izvođenja deminerskih radova dolazi do obustava saobraćaja, u intervalima 30 minuta obustave i 10 minuta propuštanja saobraćaja, na dionicama magistralnog puta Brod-Odžak (mjesto Klakar Donji) od 8.00 do 15.00 časova i regionalnog puta Derventa-Podnovlje, u mjestu Gornji Božinci od 8.15 do 15.05 časova.

Na dijelu magistralnog puta Bijeljina-Ugljevik u toku su radovi na uređenju puta, zbog čega se saobraća naizmjenično, uz postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju.

Na regionalnom putu Čajniče-Miljeno u mjestu Luke, zbog aktiviranja klizišta, saobraćaj se odvija otežano jednom saobraćajnom trakom.

Zbog radova na rekonstrukciji dionice regionalnog puta Jezero-Šipovo, saobraćaj će se povremeno obustavljati od 7.00 do 17.00 časova, po potrebi, u trajanju do jedan sat.

Na dionici regionalnog putnog pravca Stari Majdan-Lamovita zbog izvođenja radova dolaziće do izmjene u odvijanju saobraćaja.

Zbog radova izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja na magistralnom putu Modriča jedan-Vukosavlje (Jakeš)-Podnovlje-Šešlije-Johovac-Rudanka-Doboj-entitetska granica (Karuše), kao i na dionici Crkvina-Modriča jedan, a postavljena je privremena signalizacija.

Zbog radova na rekonstrukciji dionice regionalnog puta Tedin Han-entitetska granica (Križ), izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja.

Zbog aktiviranih klizišta jednom saobraćajnom trakom naizmjeničnim propuštanjem vozila saobraćaj se odvija na regionalnom putu Ukrina-Gornja Vijaka.

Prevoz vangabaritnog tereta kretaće se na dionicama puteva: Banj Brdo-Granični prelaz Rača (do 16. jula), međuentitetska linija Stanić Rijeka-Granični prelaz Brod (do 26. juna), međuentitetska linija Jezero jedan-Mrkonjić Grad-međuentitetska linija Velečevo, međuentitetska linija Banj Brdo-Granični prelaz Rača (do 30. juna). Vozači treba da voze opreznije i da poštuju uputstva ovlaštenih lica iz pratnje.

Od 2. juna na snazi je zabrana za teretna vozila čija ukupna masa prelazi 12,5 tona na dionici regionalnog puta Polje-Podnovlje zbog oštećenja kolovoza.

Zabranjen je saobraćaj za teretna vozila ukupne mase preko 30 tona, na nadvožnjaku broj 238 na dionica magistralnog puta Klašnice dva-Šargovac u mjestu Trn jer nema dozvoljenu nosivost za realna saobraćajna dinamička opterećenja.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini-granica BiH/Crna Gora (Šćepan Polje), zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

Na graničnim prelazima u BiH nema dužih zadržavanja.