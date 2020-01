Pretežno vedro u BiH

Danas se u BiH očekuje pretežno vedro vrijeme.

U kotlinama će prevladavati magla i niska oblačnost. Vjetar slab promjenljivog smjera.

Jutarnja temperatura uglavnom od -5 do 2, na jugu od 1 do 6, a dnevna od 2 do 9, na jugu od 9 do 14 stepeni Celzijusa.

Predviđene temperature za veće gradove u BiH: