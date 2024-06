Prijateljska ruka zdravih sa bolesnima čini izlet u Bukvaleku posebnim

BANJALUKA - Graja, opušten razgovor koji ne podsjeća na miris bolnica i neprestana igra, ovako se može opisati treći po redu izlet Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja stanja i povreda djece u inostranstvu koji je organizovan u subotu u Šumskom bukvaru u Bukvaleku (Sportsko-kreativni centar SKC kids) kod Banjaluke.

"Nijedno dijete ne zove 'mama' i nijedno dijete ne plače, svi se igraju, a roditelji opušteno ćaskaju. Nema bolničkih kreveta, samo ogromna poljana rezervisana za igru i Šumski bukvar, koji je u vrelom ljetnjem danu bio idealan bijeg u hlad. Ovi susreti djece i roditelja Fonda solidarnosti su, kako ih je opisao dječji pisac Berislav Blagojević, ljubav", stoji u objavi na zvaničnom sajtu Fonda solidarnosti.

Kako navode, izlet je i ove godine okupio mnogo djece i roditelja, od Trebinja do Novog Grada.

"Solidarnost, podrška i prijateljska ruka zdravih sa bolesnima je nešto što ovaj izlet čini posebnim, jer njeguje kulturu prihvatanja da su svi jednaki sa istim potrebama i željama. Iako bolesni mališani do svojih potreba dolaze na teži način, svim ljudima na svijetu je nešto zajedničko, a to je težnja za pažnjom i težnja da neko misli na nas. To je upravo donio ovaj izlet, ali i rodio neka nova prijateljstva, u kojima različitost ne postoji, niti je granica", navode iz Fonda solidarnosti.

Jasminka Vučković, direktorka Fonda solidarnosti "Duša djece", istakla je da je još jedan predivan izlet iza njih.

"Hvala svim roditeljima koji su došli i koji su podijelili ovaj dan sa nama", istakla je Vučkovićeva i dodala da je na nju posebno ostavilo utisak to što na izletu nijednom nije čula plač djeteta, niti dozivanje roditelja.

Kako navode iz Fonda solidarnosti, djeca su se posebno obradovala posjeti i prilici da vide terapeutskog konja Kvika, koji je jedini te vrste u Republici Srpskoj.

"Mnogima je ovo bio prvi susret sa konjem, a Kvik kao pravi terapeut svu djecu je umirio, razvio osjećaj spokoja i bliskosti. Strpljiv je Kvik bio dok su ga djeca mazila, češljala, ali mislimo da mu i nije bilo tako loše, jer je stalno dobijao hranu", navode oni.

"Kao što je jedna majka, dječaka Mihajla Radanovića iz Dervente, jednom napisala, 'neko u životu otrči maraton, neko oplovi svijet, neko osvoji Mont Everest, a neko održava dijete u životu', tako i mi jednom godišnje udahnemo smiraj kada se svi okupimo. Da, ljubav se množi, svaki put kada smo svi zajedno. Do novog izleta", stoji na sajtu Fonda solidarnosti.

Zahvalili su partnerima bez kojih, kako navode, ne bi bilo moguće organizovati izlet.

